Pour sa première saison en Ligue 1 française, Bamba Dieng a confirmé les espoirs placés en lui faisant partie de l’équipe type des révélations de cette année, choisi par l’Equipe.

Comme chaque saison, l’élite française a vu éclore de nombreux jeunes talents qui se sont révélés aux yeux du grand public. Dans son onze type des révélations de cette année, le média français, l’Equipe a placé le jeune attaquant sénégalais formé par Diambars avant d’être envoyé à l’Olympique de Marseille pour ses débuts professionnels. Âgé seulement de 22 ans mais bourré de talents, le champion d’Afrique auteur de 7 buts en championnat dont le plus beau de saison et trois passes décisives forme de trio d’attaque avec d’Hugo Ekitike de Reims et Mohamed Bayo Clermont.