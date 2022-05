La tendance semble s’inverser, depuis un moment, les fédérations de football optent pour les sélectionneurs locaux plutôt que de faire appel à des étrangers. Un changement qui a porté ses fruits au vu des résultats de l’expertise africaine.

Un progrès salué par le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, qui était l’invité de l’émission Talents d’Afrique sur Canal+. Le technicien sénégalais a tenu à rendre hommage à cette nouvelle vague de coachs africains qui font la fierté du continent.

« C’est un défi pour nous de montrer que nous sommes capables de nous prendre en main. C’est aussi un défi pour nous de montrer qu’on n’est pas censé courir derrière le ballon. On est aussi censé être de très bons joueurs. Nous sommes aussi capables de réfléchir, de planifier, de mettre en place des choses. On a vu Stephen Keshi avec le Nigéria, le Mali… Je prends l’exemple de Florent Ibenge qui est en train de faire un travail exceptionnel à Berkane au Maroc. Des entraîneurs comme Pitso (Mosimane, NDLR…), Djamel Belmadi et moi-même… Ce que je suis en train de dire, c’est que ça progresse véritablement », a déclaré le sélectionneur champion d’Afrique avec le Sénégal.

wiwsport.com