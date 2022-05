Ce partenariat inclura notamment une exclusivité sur les meilleurs joueurs de ce club. En effet, pendant les trois prochaines années, quatre pensionnaires de Challenge Foot rallieront Brest chaque début de saison. Ce centre de formation né en 2017 et basé au Lac Rose, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar enregistre, à l’heure actuelle, 60 joueurs dont 20 académiciens.

Ce sera la quatrième collaboration entre les clubs français et les centres de formation football sénégalais, après Génération Foot et FC Metz, Diambars de Saly et Olympique de Marseille, Espoir de Guédiawaye et Saint Étienne.

En outre d’une option prioritaire sur les joueurs formés par le Challenge Foot, le Stade Brestois va déployer une équipe de formateurs, un directeur sportif et un team manager ainsi que des matériels didactiques pour contribuer au développement de ce centre.

Le contrat prévoit notamment un apport financier, dont le montant n’a pas été précisé, qui servira à gérer une partie du budget de fonctionnement. L’idylle « ne changera en rien le fonctionnement de la structure qui restera 100¨% sénégalaise », rassure Cheikh Tidiane Mbaye, le président du club. Le partenariat sera officialisé par les deux parties ce samedi lors d’une conférence de presse.