Après un score nul d’un but partout, Linguère a finalement pris le dessus sur Diambars aux tirs au buts et s’est qualifié en demi-finale de la Coupe du Sénégal.

Récemment battue par Diambars 3-0 en championnat lors de la 21ème journée, La Linguère de Saint-Louis s’est vengé des Académiciens ce soir en les éliminant de la Coupe du Sénégal. Les Samba-Linguères ont fait la différence à la séance des tirs aux buts après 120 minutes âprement disputées.

Bien à l’aise chez eux au Stade Mawade Wade, les Saint-Louisiens ont ouvert le score à la 19ème minute de jeu sur une belle action conclue de la tête par Souleymane Cissé. Linguère rejoint ainsi les vestiaires sur cet avance d’un but mais se fait rattraper au score en seconde mi-temps. C’est Bilaly Diallo qui permet à Diambars de revenir dans la partie, à la 66ème minute.

Les deux formations vont par la suite se tenir tête jusqu’à la séance des tir aux buts où le joueurs de la Linguère se seront montrés plus efficaces en l’emportant 4-3. Linguère se qualifie ainsi en demi-finale de la prestigieuse Coupe du Sénégal et aura comme adversaire le vainqueur du match Lusitana vs Thiès FC qui se jouera demain à 16h00 au Stade Ibrahima Boye.

1/4 de finale Coupe du Sénégal

ASCE La Linguère 1-1 (4-3) Diambars FC#SambaLinguère #LinguèreKessé pic.twitter.com/cjLWb1SU2c — ASCE La Linguère de Saint-Louis (@asce_lalinguere) May 25, 2022

