Face à l’USCT Port ce soir, le Casa Sports à disputer son quart de finale de la Coupe du Sénégal au Stade Municipal de Mbao. Le club de la Casamance, leader de la première division sénégalaise à trois journées de la fin, a dominé les Portuaires sur le court score d’un but à zéro.

L’unique but de la partie est l’œuvre d’Ablie Gassama qui a ouvert le score à la 31ème minute de jeu sur un coup franc indirect . Le joueur offre ainsi aux siens la qualification sur sa neuvième réalisation de la saison, toutes compétitions confondues.

Tenant du titre et maintenant dans le dernier carré de cette prestigieuse coupe nationale, le Casa Sports va connaître son adversaire en demi-finale dès demain. Ce sera le vainqueur du match Teungueth vs AJEL.

Nous sommes en demi-finale et nous sommes désormais focus sur la Ligue 1 où nous sommes leader et où nous avons surtout besoin de matérialiser le rêve. Merci à vous très chers supporters, à vous nos dirigeants, à vous nos joueurs et à tous nos techniciens. Le travail continue ! pic.twitter.com/ZppfELWJa5

— Casa Sports (@CasaSportsSC) May 25, 2022