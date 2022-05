Après quelques années de vie commune, depuis 2017, l’attaquant sénégalais Diao Baldé Keïta a épousé hier Simona Guatieri, la mère de ses enfants Thiago et Isabel.

Simona Guatieri, mannequin et ancienne showgirl de la version espagnole de « Striscia la Notizia », et Diao Baldé Keïta, sénégalais et sociétaire de Cagliari se sont dit « oui », mardi 24 mai au Lac de Côme en Italie. Le couple qui a déjà deux enfants Thiago et Isabel, nés en 2019 et 2021 s’est rencontré lors d’un événement caritatif en 2017 et depuis, il file le parfait amour. Officiellement mari et femme après la cérémonie civile, un mariage traditionnel est également prévu au Sénégal.

