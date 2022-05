L’étape Richard Toll aura été la plus remarquable jusqu’ici. Au fief de Louis Lamotte, les populations ont pris d’assaut la route nationale 2 et à la Compagnie Sucrière où un accueil électrique a été réservé à la coupe.

On a vu l’engouement à Thiès, à Louga et même à Saint-Louis, mais Richard Toll aura été l’étape la plus intense avec la jeunesse de la localité sortie accompagner la Coupe d’Afrique des Nations. Le trophée de la CAN a rendu visite à la Compagnie Sucrière du Sénégal où le responsable marketing et membre du comex, Louis Lamotte est pensionnaire. Un accueil digne d’un vrai champion d’Afrique a été réservé à la Coupe.

Monsieur Lamotte a ensuite accompagné le cortège jusqu’à Dagana où les sénégalais n’ont pas abandonné leur file pour suivre le cortège. De la CSS à Dagana la population de la cité sucrière ne pouvait se séparer du trophée que Sadio Mané et Cie ont remporté pour la première fois en 16 participations.

Une petite séance de photos s’est tenue à Dagana à la brigade de la gendarmerie nationale avant de faire cap sur Rosso.

wiwsport.com