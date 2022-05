Sadio Mané s’est encore montré incontournable dans l’attaque de Liverpool cette saison. Repositionné à la pointe de l’attaque, il s’est montré encore plus menaçant pour les défenses adverses. Son endurance et constance ont été saluées par un ancien joueur du championnat anglais.

Sadio Mané est dans son équipe type de la saison avec ses coéquipiers Salah, Virgil, Arnold et Alisson. Garth Crooks, consultant à la BBC s’est longuement penché sur la saison 2021-2022 de Sadio Mané.

Il a salué son influence et explique pourquoi l’ancien homme de Southampton reste un membre sous-estimé de l’équipe des Reds. « Il manque rarement un match, il est aussi dur que de vieilles bottes et il ne fait pas de chanson et ne danse pas sur quoi que ce soit – c’est Sadio Mane », a déclaré l’ancien attaquant.

En 2022, Sadio Mané a disputé 3 finales et les a tous remportés. Il est le meilleur joueur de la CAN. Sadio Mané a inscrit 23 buts cette saison dont 16 en Premier League soit le deuxième meilleur buteur du club. Crooks a surtout mis un point d’honneur sur la ténacité du joueur face à la rivalité et son endurance à enchaîner les compétitions et rester décisif devant les buts.

« Quelle saison ce garçon a eue. Diogo Jota arrive et essaie de prendre sa place, tout comme Luis Diaz mais en vain. Il s’envole ensuite pour le Cameroun pendant un mois pour jouer pour le Sénégal dans la Coupe d’Afrique des Nations ; remporte le tournoi pour son pays avec le penalty décisif lors de la fusillade finale, revient à Liverpool et reprend là où il s’était arrêté » a déclaré Crooks.

Enfin, le consultant félicite son dévouement pour le travail sans relâche. Le joueur n’a pas été absent en raison d’une blessure tout au long de la saison à Liverpool. Il a disputé 36 matchs sur 38 possibles en Premier League. « Il se moque complètement et totalement de la brigade » nous avons besoin de repos « qui se précipite vers la salle de traitement chaque fois qu’il y a une odeur d’accumulation de luminaires. Mane a été sensationnel pour Liverpool et sans aucun doute l’attaquant le plus engagé du pays. »

