Après un prêt d’une saison réussi à Grasshopper, Mamadou Kaly Sène revient au FC Bâle, où il ne devrait pas rester.

Revenir pour repartir ? Ce mardi 24 mai, Grasshopper a annoncé le départ de plusieurs joueurs dans son effectif. Les uns étant en fin de contrat en juin prochain, les autres arrivés en prêt l’été dernier. Parmi eux, Mamadou Kaly Sène. Prêté par le FC Bâle, le jeune attaquant ne restera pas dans le club zurichois, qui n’a pas souhaité lever l’option d’achat qu’il disposait.

Ce, malgré l’excellente saison effectuée par le joueur. Venu à Grasshopper pour bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent, Kaly Sène a tout simplement brillé. En 30 matchs toutes compétitions confondues, il aura inscrit onze buts, dont dix en Championnat, et délivré six passes décisives. Des chiffres qui ont permis à son club d’acquérir son maintien en Super League.

Néanmoins, ce retour au FC Bâle ne devrait pas durer pour l’ancien joueur de la Juventus, qui depuis son arrivée l’été 2020, n’a disputé que 10 matchs avec les Rouge et Bleu. A un an de la fin de son contrat et après ce prêt réussi à Grasshopper, le footballeur de 20 ans attire les convoitises. En effet, Anderlecht et des clubs de allemands s’intéressent à lui.

Wir bedanken uns bei allen für ihr grosses Engagement in den letzten Jahren und wünschen alles Gute für die Zukunft. 🔵⚪️#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) May 24, 2022

