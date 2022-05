Après plus d’un mois de préparation en Espagne, puis en France et en Belgique, Émile François Gomis di Franc (académie Jambars Wrestling) est rentré, ce vendredi 20 mai 2022, à Dakar.

Franc est revenu au bercail. Le champion de lutte des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar, capitale du Sénégal) n’a pas tardé à apporter une riposte sévère mais rassurante à son prochain adversaire, Sokh (écurie Xam Sa Cossan de Pikine), qui lui avait sévèrement lancé des coups durs en l’air.

«Je lui ai dit lors d’un Live Instagram que le jour de notre opposition, je vais lui laisser une marge de 30 secondes. S’il ne vient pas, je vais marcher sur lui pour le descendre et rentrer chez moi», déclare Franc, très sûr de lui. Pour lui, le contrat qui le lie à son protagoniste, c’est juste «de le tabasser et de le terrasser».

Par rapport à la déclaration de Sokh, estimant qu’il est le plus technique, Franc renvoie la balle aux spécialistes et amateurs avant de préciser qu’il reste un lutteur qui «fait vite et bien sa tactique de combat pour gagner et s’en aller». C’est la raison pour laquelle, le protégé de Papa Sow soutient que c’est lui que les amateurs de lutte cherchent dans ce sport.

Franc / Sokh sera organisé par la structure Jambaar Productions, le dimanche 19 juin 2022, à l’Arène nationale (Pikine, banlieue de Dakar).

Lutte Senegal