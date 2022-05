Il aura l’un des dossiers les plus chauds et plus intéressants lors du prochain mercato estival. Brillant avec Liverpool, beaucoup plus cette saison et depuis qu’il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané pourrait partir monnayer son talent hors du commun en dehors de l’Angleterre, où il évolue depuis maintenant huit saisons.

En effet, l’ancien joueur de Southampton, qui arrive en fin de contrat en juin 2023, et le club de La Mersey n’avanceraient pas dans leurs négociations pour un renouvellement. Quelque chose qui a attiré l’attention d’autres grosses formations européennes. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et surtout le Bayern Munich sont confirmés comme cibles.

Depuis quelques semaines, le club bavarois, qui pourrait perdre son goaleader polonais Robert Lewandowski, se fait l’idée de faire venir Sadio Mané en Bavière. Intérêt réciproque ? En effet, selon les dernières infirmations de Sky Sport Germany, le Champion d’Afrique parvient à s’imaginer rejoindre les décuples champions d’Allemagne cet été. Un montant inférieur à 50 millions d’euros pourrait convaincre Liverpool.

News #Mané: He can really imagine to join #FCBayern this summer! There is movement in talks with the player and his management. Next 3-4 weeks are decisive. Nagelsmann & Brazzo want him. Transfer fee probably less than €50m. @SkySportDE #TransferUpdate 🟨🇸🇳 https://t.co/qBhLogrvzM

