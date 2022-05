Grosse désillusion ce soir pour l’AS Monaco au Stade Bollaert-Delelis. Le club de la principauté a vu la 2ème place de la qualification en Ligue des Champions lui filer entre les doigts dans les ultimes instants de son match de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, face au RC Lens.

Mené 1-0 à la 30ème minute sur une réalisation de Frankowski qui donnait l’avantage au Sang et Or, l’AS Monaco a réussi à revenir au score avant la pause en égalisant 4 minutes plus tard grâce à Benoît Badiashile. De retour des vestiaires, Ben Yedder réussit à trouver le chemin des filets à la 62ème minute et dirigeait tout droit les siens vers une victoire décisive pour la 2ème place synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

Malheureusement pour les coéquipiers de l’international sénégalais Krépin Diatta, Lens va leur barrer la route en toute fin de partie sur coup de pied arrêté (90’+6) et offrir la 2ème place à Marseille vainqueur de Strasbourg sur le lourd score de 4-0. Une défaite retentissante pour l’AS Monaco qui va se contenter de terminer sur le podium comme lors de l’exercice précédente. Krépin Diatta et compagnie vont donc batailler en éliminatoire pour tenter de retrouver la prestigieuse Coupe Européenne qu’est la Ligue des Champions.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 L'AS Monaco termine troisième de ce championnat et se qualifie pour le troisième tour préliminaire de la @ChampionsLeague. 2-2 ‣ #RCLASMFC pic.twitter.com/5aD25v4Y8U — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 21, 2022

