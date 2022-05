Aliou Cissé devrait dévoiler, le vendredi 27 mai, sa liste pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2023.

A six mois de la Coupe du Monde 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal fera son retour pour commencer la préparation de cette compétition. Bien que le prochain rassemblement des Lions rentre dans le cadre des deux premières journées des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), en Côte d’Ivoire. Ainsi, Aliou Cissé devrait dévoiler sa liste le 27 mai prochain.

Verra t-on de nouvelles têtes ?

Comme assez souvent, cette convocation du sélectionneur des Lions sera très attendue et pourrait comporter de nouveaux internationaux. Pour pallier la probable absence de Saliou Ciss pour affronter le Bénin, le 7 juin au Stade Abdoulaye Wade, et le Rwanda, trois jours plus tard à Kigali, Aliou Cissé pourrait faire appel au latéral gauche germano-sénégalais de l’AS Monaco Ismail Jakobs.

Dans cette même optique, le défenseur gaucher et capitaine de Mayence, Moussa Niakhaté, qui a confié avoir déjà fait son choix entre l’Equipe de France et l’Equipe Nationale du Sénégal, pourrait également recevoir sa première convocation. L’ancien joueur du FC Metz a été l’un des joueurs les plus en vue lors de la saison écoulée de Bundesliga. Il a joué 30 matchs de Championnat et marqué 4 buts.

Sur le secteur offensif, Aliou Cissé pourra compter sur son ossature. Cependant, le sélectionneur pourrait se confronter à un forfait de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Blessé, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est touché aux ischios et pourrait déclarer inapte pour le prochain rassemblement. Un forfait qui profiterait à un joueur comme Iliman Ndiaye ? Réponse vendredi 27 mai 2022.

