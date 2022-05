Le Président de Naples est prêt à se séparer de Kalidou Koulibaly, qui se trouve dans le viseur du FC Barcelone.

Aurelio De Laurentiis a changé et la situation de Kalidou Koulibaly a Naples pourrait enfin se débloquer. En effet, après avoir longtemps et très souvent ces dernières années retenu son défenseur international sénégalais, le Président de Naples est maintenant prêt à se séparer de lui.

A un an de la fin de son contrat et se trouvant dans le viseur d’un club comme le FC Barcelone, le capitaine des Lions a vu le patron du club napolitain lui ouvrir la porte d’un départ lors de la prochaine période de transferts. De Laurentiis l’a fait savoir ce vendredi devant la presse locale.

« Koulibaly est un symbole du Napoli, mais je ne peux pas le forcer à rester. S’il ne veut plus être notre symbole, il doit décider. On veut qu’il reste, mais on ne peut pas le forcer », a reconnu ADL. Des propos pour comprendre que le joueur lui-même souhaite aller vers un nouveau challenge ? En tout cas, Naples demanderait 30 à 40 millions d’euros pour céder.

#DeLaurentiis su #Koulibaly: "È un simbolo del Napoli, lui se vuole non essere più un simbolo, è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare" VIDEO @claudioruss per @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/8ihMnvDAS4 — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) May 20, 2022

