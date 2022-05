C’est un secret de polichinelle, le FC Barcelone aimerait apporter du sang neuf dans son effectif d’ici saison prochaine. A commencer par sa défense où Kalidou Koulibaly reste la cible numéro un des Catalans. Alors que le nom du champion d’Afrique est de plus en plus lié à la formation espagnole, le président napolitain Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur le potentiel transfert de son joueur en Espagne.

Pour lui, le club de Xavi Hernandez n’a pas les moyens de recruter le joueur évalué à hauteur de 45 millions d’euros par Transfermarkt. « Barcelone n’a pas demandé Koulibaly et je pense que le Barça n’a pas assez d’argent pour signer un joueur« ,lance Aurelio De Laurentiis.

À quoi joue-t-il ? En tout cas, notons que le défenseur sénégalais cité parmi les meilleurs à son poste est sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023. Et que les dirigeants Napolitains ne sont pas prêts à laisser partir Koulibaly devenu « un symbole ». Même si le dernier mot revient au joueur. « S’il ne veut plus être avec nous, il doit décider. Nous voulons que Koulibaly reste avec nous, mais nous ne pouvons pas le forcer.” a-t-il ajouté.

