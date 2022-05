Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, a réagi sur sa sélection en Equipe de France.

C’est l’un des sujets chauds depuis quelques heures. Lorgné par l’Equipe Nationale du Sénégal et annoncé proche de rejoindre La Tanière au cours des dernières semaines, Boubacar Kamara a reçu sa première convocation en Equipe de France. Et si le doute persistait sur sa décision finale, le joueur de 22 ans a mis fin au débat.

En effet, il a posté un message sur son compte Instagram évoquant sa fierté d’être appelé par Didier Deschamps. « Fier et honoré de cette première sélection avec l’Equipe de France. Merci à tous pour vos messages ! », a écrit le défenseur ou milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Il devient donc Bleu de la France et non Lion du Sénégal.

