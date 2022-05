Pris dans un tourment incessant cette saison, les Bordelais poursuivent leurs malheureuses péripéties en interne. Mbaye Niang, attaquant à la réputation de joueur ingérable, devrait quitter les Girondins pour des soucis de comportement.

Connu pour être un réel gâchis du football tant il possède de qualités, Mbaye Niang ne jouera plus pour Bordeaux la saison prochaine. Sorti en boîte de nuit avant le match contre Lorient, Niang devrait quitter le club. Son coéquipier Enock Kwateng, également de la sortie, s’est entretenu avec ses dirigeants et a réintégré quant à lui, le groupe professionnel. C’est en conférence de presse que David Guion, a annoncé la mise à l’écart définitive de l’avant-centre : “M’Baye Niang ne sera pas réintégré au groupe. Il y a une procédure avec M’Baye, c’est le seul qui n’est pas à l’entraînement. Enock est à l’entraînement. Il a réglé ses problèmes avec la direction”. Le licenciement du Sénégalais devrait suivre, alors qu’il est toujours son contrat avec les Marines et Blanc l’an prochain.

Niang réellement ingérable ?

Pourtant doté de vraies qualités intrinsèques, Mbaye Niang n’en est pas à sa première histoire mettant en cause son comportement. Prenant toujours plus de risque, le Sénégalais avait par exemple eu un accident spectaculaire avec sa Ferrari à seulement 19 ans. Lassé de son attitude, l’AC Milan l’avait revendu à Torino. De retour en Ligue 1 en 2018 à Rennes, l’attaquant n’aura pas su s’y imposer et aura fait une pige à Al-Ahli avant de rejoindre Bordeaux. Cette saison en Ligue, il a disputé 22 matchs et marqué 3 buts. À 27 ans, il possède à la fois un niveau de jeu suffisant pour rester dans l’élite mais également un lourd dossier et une étiquette de talent gâché qui sera difficile à enlever.

Niang et Bordeaux vont donc se séparer. Le Sénégalais va espérer remettre sa carrière sur les rails tandis que les Girondins se préparent pour un nouveau cycle en Ligue 2.

