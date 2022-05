Avec la défaite d’Arsenal lundi dernier face à Newcastle, Chelsea s’est assuré de disputer la prochaine campagne de Ligue des Champions. Mais les Blues veulent terminer sur le podium de l’élite anglaise en sécurisant leur troisième place que lorgne Tottenham, et cela passe par un succès ce soir face à Leicester City.

Malheureux en FA Cup après sa seconde finale perdue cette année face à Liverpool, Chelsea veut se consoler en terminant l’exercice 2021-2022 sur le podium de Premier League. Une victoire ou un point ce soir leur permettrait de se mettre définitivement à l’abri et finir 3ème de la Premier League qui se joue actuellement entre Manchester City (1er, 90 points) et Liverpool de Sadio Mané (2ème, 89 points) à une journée de la fin du championnat.

Cependant, la tâche des coéquipiers d’Edouard Mendy, titularisé tout comme Nampalys Mendy dans l’autre camp, ne sera pas facilité par les Foxes qu’ils accueillent ce soir. Malgré que la formation du East Midland ne peut plus prétendre aux places qualificatives en coupes européennes, Leicester joue pour améliorer son classement et finir plus haut sur le tableau. d’ailleurs le match de ce soir avec un esprit revanchard après la débâcle à l’aller sur le score de 0-3 .

A look at our line-up at Stamford Bridge 📝

