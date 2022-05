Kalidou Koulibaly est actuellement au milieu d’une rude concurrence entre les cadors européens. Le dernier prétendant du Sénégalais est la Juventus, le voisin italien du Napoli.

Le mercato estival risque d’être chaud pour le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. A un an de la fin de son contrat avec Naples et encore évalué à 45 millions d’euros, le défenseur central fait l’objet de plusieurs convoitises. Barcelone, Chelsea, le PSG et maintenant la Juventus sont en course pour signer le colosse des Azzurri.

Si jusque-là, KK semble être plus proche du club catalan du fait de l’intensité de l’intérêt, il est clair que son choix ne devrait pas être aisé. Mais les Blues qui enregistreront les départs de Christiansen et Rüdiger voudraient le faire débarquer pour renforcer la charnière centrale. Même sort pour la Juve qui devra se séparer de Chiellini en fin de saison.

D’ailleurs, Chelsea et Barça travaillent en même temps sur un autre dossier, celui de Jules Koundé et à en croire les informations, les Blues y sont à fond. Chelsea aurait-il laissé tomber la piste Koulibaly ? Ce qui est sûr, c’est que la Juve ne part pas avec un avantage d’autant plus que Koulibaly avait écarté toute idée d’y atterrir.

wiwsport.com