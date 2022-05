Depuis des années, un éventuel combat entre Lac 2 (Walo) et Ama Baldé (Falaye Baldé) alimentait les débats. Et constamment, ce chaud derby entre Pikine et Guédiawaye revenait dans les discussions, à l’image d’un serpent de mer. Entre Lac et Ama Baldé, c’est la fin du jeu de cache-cache ! Ama Baldé, dans une interview avec Lutte TV, a dit publiquement «oui», pour en découdre avec le Puncheur du Walo. Celui-ci, nous a également servi sa réponse favorable au téléphone. Et paff, un débat sans fin est lancé autour de ce futur affrontement !

Qui disait que le destin empoigne qui il veut ? On peut également le confirmer. Ce, du fait du dénouement soudain et quasi imprévisible de l’affaire Lac 2 / Ama Baldé. Après plusieurs années de refus, Jules Baldé, grand frère de Seuleu bou Ndaw au cœur propre et aux pensées libres, est devenu désormais impuissant face à la tournure des choses et aux cortèges de cauchemars qui l’envahissent. Et le combat tant réclamé se dessine avec une très jolie mouture, au grand plaisir des amateurs… Ceux-là qui adorent des combats à forts enjeux, mais surtout des combats «Diankh» (inédits).

Dans les familles de Lac 2 et Ama Baldé, il n’y a plus aucun doute. Tout le monde «valide» l’affiche et attend des propositions concrètes des promoteurs qui seraient intéressés pour l’offrir aux adeptes de ce sport.

El hadj Guèye, oncle de Lac 2 : «Il est prêt, j’attends une avance»

«Lac 2 est prêt à affronter Ama Baldé. Celui-ci a fait une sortie et il nous a touchés dans notre amour-propre. Nous n’avons que la Casamance. Et tout ce que cette région nous interdit de faire, on s’y plie. Le fils de Falaye a mis cela de côté pour défier ouvertement Lac 2. Je suis prêt à encaisser son avance sur cachet dès demain. Je n’attends qu’une offre de combat pour relever le défi. Ama Baldé a déclaré qu’il n’est pas ami, ni parent avec Lac 2. Quand quelqu’un défonce ta porte et te trouve à l’intérieur de ta chambre pour t’attaquer, tu ne peux que te défendre. Nous sommes à cette étape-là avec Ama».

Coumba Baldé, grande sœur d’Ama : «Il a le feu vert de la famille pour croiser Lac 2»

«Je me nomme Coumba Baldé. Je suis la fille de Falaye. Seuls Papa Baldé, Marie Baldé et Maïmouna Baldé sont plus âgés que moi dans la famille. Ama Baldé et moi sommes de mêmes père et mère. Je suis l’aînée de notre procréatrice. Le champion me respecte beaucoup et m’aide à faire face à mes besoins. C’est lui qui entretient entièrement notre famille. Nous ne nous plaignons de rien, par la grâce de Dieu. Notre défunt père l’a béni de même que tous ses grands frères, sœurs et autres.

Je suis d’accord qu’il affronte Lac 2. Ama Baldé est prêt à lutter avec lui ainsi que d’autres adversaires logiques. Il n’a pas de problème d’adversaire. C’est un éventuel combat. Toute la famille lui donne le feu vert pour croiser Lac 2. La lutte est son métier. Il doit vivre de son métier. Ce sera un combat très agréable».

Source Sunu Lamb