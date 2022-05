Il a l’embarras du choix. Alors qu’on accord de principe avec Aliou Cissé pour rejoindre l’Equipe Nationale du Sénégal aurait été trouvé d’il y a quelques semaines, Boubacar Kamara se retrouve dans un gros dilemme. En effet, le milieu de terrain de l’OM vient d’etre convoqué en Equipe de France pour Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus, qui a pourtant très longtemps snobé le footballeur de 22 ans, s’est pris le privilège de l’appeler au moment où les esprits pensaient qu’il allait devenir un Lion. En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a essayé d’expliquer en demi-mots cette convocation qui suscite beaucoup d’interrogations.

« Il est là de par ce qu’il réalise avec son club dans un registre bien particulier même si c’est lié à l’absence d’autres joueurs qui avaient l’habitude d’être là avant, notamment la blessure de Paul Pogba. J’étais déjà confronté à cette liberté de joueurs binationaux d’avoir le choix. Il n’y a pas eu de discussions avant (avec le joueur », a expliqué Deschamps.

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌

Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2022