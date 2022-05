La FIFA vient d’annoncer les noms des arbitres principaux et assistants qui siffleront les matchs lors de la Coupe du Monde 2022. Parmi eux, trois Sénégalais.

Il n’y aura pas que l’Equipe Nationale du Sénégal et l’ensemble de son staff au Qatar en novembre 2022. Il y aura également d’autres Lions à part pour sillonner les magnifiques stades lors de la Coupe du Monde. Et ce sera des arbitres. Ce jeudi 19 mai, la FIFA a annoncé la liste des arbitres et de leurs assistants pour ce tournoi mondial organisé du 21 novembre au 18 décembre.

Parmi les 36 arbitres principaux désignés, figure Maguette Ndiaye. Une première en Coupe du Monde pour l’international sénégalais qui aura fait de belles preuves, notamment sur la scène africaine et en Coupe d’Afrique des Nations. Outre lui, d’autres arbitres sénégalais participeront au Mondial 2022. Djibril Camara et El Hadji Malick Samba sont retenus comme assistants.

wiwsport.com