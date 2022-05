L’Union Touarga Sport de Rabat évoluera la saison prochaine en Botola Pro1, la 1ère division marocaine de football. Les Jaune et Vert retrouve l’élite notamment grâce à leur tacticien sénégalais Pape Boubacar Gadiaga, l’ancien coach des Académiciens de Diambars.

Désigné coach principal de l’Union Touarga Sport à l’occasion de cette saison 2021-2022, Gadiaga n’a pas trop attendu pour exhiber ses talents d’entraîneur. Il réussit à accéder à la première division marocaine, dès sa première saison, avec l’UST qui n’avait plus joué la D1 depuis sa relégation en 2006. Le club de Rabat a obtenu son billet pour la montée dimanche dernier, lors de la 28ème journée de la deuxième division, en s’adjugeant la 2ème définitivement la place suite à l’accueil victorieux de l’Ittihad Khémisset 2-1.

En plus du coach Pape Boubacar Gadiaga, le club marocain compte dans ses rangs trois joueurs sénégalais. Il s’agit de Mamadou Diagne (défenseur) et de deux ex-pensionnaires de Diambars : Elimane Cissé (milieu) et Simon Diedhiou (attaquant). Le dernier cité, qui faisait partie de la sélection U20 demi-finaliste de la Coupe du Monde 2015, a inscrit 10 buts ave son club cette saison.

