Adieux aux Lions, bonjour les Diables ? Auteur d’une bonne première saison avec Lille, Amadou Onana a été récompensé. En effet, le jeune milieu de terrain défensif a été appelé pour la première fois en équipe nationale de Belgique par le sélectionneur Roberto Martínez, en vue des rencontres de Ligue des Nations.

Une convocation qui éloigne le footballeur de 20 ans des Lions du Sénégal. Natif de Dakar, Amadou Onana, qui a connu toutes les petites catégories de la sélection belge, dont il était devenu le capitaine des Espoirs, pouvait également prétendre à un appel d’Aliou Cissé pour renforcer l’entrejeu de l’Equipe Nationale du Sénégal.

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! 🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 18, 2022