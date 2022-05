L’attaquant des Reds qui compte 15 buts en Premier League n’est pas dans le groupe. Sadio Mané est absent pour ce match important de Liverpool qui compte des blessés à l’image de l’Egyptien Mohamed Salah. Le Guinéen Naby Keita est sur le banc, quant au défenseur Ibrahima Konaté, il fait partie du Onze. Une équipe remaniée.

Une composition très bizarre à en croire la réaction des fans du club sur le compte Twitter de Liverpool. Le club anglais célèbre aujourd’hui la journée internationale de lutte contre l’homophobie. Il l’a aussi informé sur ce réseau social. Serait-ce la raison qui explique l’absence de certains? Ou Klopp a-t-il simplement décidé de faire tourner son équipe après les 120 minutes disputées lors de la FA Cup? On en saura plus …

This is how we line up for #SOULIV tonight 👊

We are unwavering in our commitment in ensuring that all our supporters are welcome at Anfield.

Today, we celebrate sexual orientation, gender diversity and the LGBT+ community for #IDAHOBIT. We are all #RedTogether. pic.twitter.com/jlMNP8RLMd

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022