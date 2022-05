PUBLICITÉ

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football a parlé des prochains objectifs du Sénégal qui reste dans la dynamique de décrocher d’autres victoires. Le trophée de la CAN remporté en février passé fera le tour des régions du Sénégal et sonnera la mobilisation pour Qatar 2022.

Augustin Senghor s’est entretenu avec le comité d’organisation. Dans une interview publiée dans le site officiel du « Trophy Tour » dont le lancement aura lieu ce lundi soir, le président de la FSF a rappelé l’importance de la tournée. « C’est le manko wutti ndamli qui continue toujours. Il faut aujourd’hui féliciter, remercier le Chef de l’Etat qui a pris cette décision en conseil des ministres. C’est cela qui justifie la tournée par laquelle le ministère et la fédération essaient de donner corps à cette volonté de faire en sorte que les populations s’approprient ce qui leur revient de droit : notre premier trophée continental ».

Le trophée qui a été très bien accueilli par la population le 8 février passé à Dakar fera le tour des 14 régions du Sénégal. Le programme sera dévoilé lors de la cérémonie de lancement du Trophy Tour espère-t-on.

« La ferveur qu’il y a eue après le sacre du Sénégal montre à quel point les Sénégalais sont marqués par cet événement historique et inédit. Si nous avons pu (joueurs, encadrement, acteurs, dirigeants autorités) atteindre l’objectif, c’est parce que cette fois-ci, nous avions l’ensemble du peuple sénégalais avec nous » rappelle M. Senghor.

Après la CAN, le Sénégal qui est qualifié à la Coupe du Monde Qatar 2022 dont il disputera le match d’ouverture s’active aussi dans la préparation de cette 2e participation d’affilée pour les hommes d’Aliou Cissé.

« Après le slogan Manko wutti ndamli, le prochain sera probablement Manko wutti yénéni ndam. Nous avons montré qu’impossible n’est pas sénégalais. Nous pouvons relever d’autres défis et il ne faudrait pas s’en arrêter là. La victoire du 6 février 2022 en appelle d’autres. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour tous les Sénégalais. Nous continuerons ensemble à bâtir d’autres victoires aussi bien pour le football que dans d’autres domaines de notre pays » annonce le patron du football sénégalais.

Au Qatar, le Sénégal sera un adversaire redoutable. L’union et le soutien du peuple sénégalais seront encore une fois son arme pour défier tout adversaire. Le Trophy Tour participera considérablement à cette mobilisation derrière l’équipe.

« Notre pays regorge de potentialités. Mais c’est la force de conviction, cette capacité d’aller ensemble qui nous faisait défaut… C’est en cela que le «manko», le «andd» doivent se conjuguer avec le «jokko» pour que tout le monde puisse se parler, être ensemble, être autour de l’essentiel. L’heure est au «manko andd dém qatar wutti ndamli» et ça c’est bien possible. Car aujourd’hui nous sommes craints. Tout le monde s’est rendu compte que le Sénégal fait corps. Unissons nous serons imbattables et c’est cela l’objectif ».

