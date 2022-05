Wembley va bien résonner avec les chants des supporters de Huddersfield Town. En effet, ce lundi soir, les Terriers ont décroché leur qualification pour la finale des Play-offs de montée en Premier League en battant Luton Town. Après avoir décroché le nul lors de la manche aller (1-1), Huddersfield s’est imposé (1-0) sur sa pelouse.

Face au manque de réussite de leurs adversaires, Naby Sarr et ses partenaires ont marqué l’unique but de la rencontre à la 82e minute sur une réalisation de Jordan Rhodes. Suffisant pour aller en finale où Huddersfield affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui opposera, ce mardi 17 mai, Nottingham Forest à Sheffield United d’Ilman Ndiaye.

𝙒𝙀. 𝘼𝙍𝙀. 𝙂𝙊𝙄𝙉𝙂. 𝙏𝙊. 𝙒𝙀𝙈𝘽𝙇𝙀𝙔!

It's one last game for the Terriers, with the lads just a single win from the Premier League…

Congratulations to Luton Town on an incredible 2021/22 season and for a brilliant couple of legs 👏@SportsBrokerHQ | #htafc pic.twitter.com/n0ItnrcrUq

— Huddersfield Town (@htafc) May 16, 2022