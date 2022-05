PUBLICITÉ

Les Championnats du monde de pétanque se sont déroulés du 12 au 15 mai 2022 à Karlslunde, au Danemark. Le Sénégalais François Ndiaye, éliminé en individuel par un Espagnol (6-13) en huitièmes de finale, a aussi vu son parcours en doublettes avec Riyad Rose s’arrêter en quarts de finale, en perdant face à l’Italie (11-13).

Samedi, lors de la 3ème journée de ces Mondiaux, François Ndiaye dit » Fara « , qui représentait le Sénégal en individuel, a été sorti (6 13) en 8èmes de finale par l’Espagnol Jesús Escacho Alarcon.

Qualifiés pour les quarts de finale en doublettes, après avoir disposé de l’Espagne (5-13), » Fara » et Riyad Rose ont été éliminés par les Italiens Diego Rizzi et Alessio Cocciolo. Pourtant, la paire sénégalaise menait au score (8-3, 10-5), avant d’être rattrapé (11-11) et doublée (13-16) en de partie. Fara et Riad Rose peuvent donc nourrir des regrets.

Ces Mondiaux ont été bouclés, hier dimanche, avec le sacre de l’Italie en doublettes. Tombeur de François Ndiaye, l’Espagnol Jesús Escacho Alarcona a glané la médaille d’or en individuel en bat tant (13-8) en finale l’Italien Diego Rizzi.

