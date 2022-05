PUBLICITÉ

Le Maître international (MI) Modou Seck, double vice-champion avec les Lions aux derniers Mondiaux de Turquie (1er-8 mai 2022), revient sur la participation de la sélection à Antalya. «Gaïndé» n’a pas manqué de fustiger l’attitude des autorités étatiques par rapport à leur manque de considération aux damistes.

Modou Seck dit être très fier de la participation de la sélection nationale aux Championnats du monde par équipes. Si l’équipe du Sénégal est par venue à réaliser de belles performances, c’est en partie grâce à la cohésion et l’entente au sein du groupe, confie le Maître international. Analysant la contre-performance en blitz, Gaïndé affirme que c’est une partie aléatoire. «Le blitz, c’est de la loterie : soit on gagne, soit on perd. Il n’y a pas de calcul et le temps de réflexion n’est pas permis».

Par rapport aux performances réalisées en terre turque, le Lion damiste regrette l’absence de sou tien de la part des autorités. « Si les conditions étaient réunies, on pouvait être champion du monde de jeu de dames devant les Pays Bas. On a perdu la première place sur des détails», explique «Gaïndé»>.

Déplorant les conditions du voyage à Antalya, il appelle l’État à donner plus de considérations aux damistes. «Il est temps que l’État aide les damistes. Les autorités ne nous ont pas accompagnés et c’est décourageant», a-t-il regretté.

Dans la foulée, le damiste annonce qu’il n’exclut pas de mettre un terme à sa participation en sélection, si le chef de l’État ne les reçoit pas après tout ce qu’ils ont fait en représentant le Sénégal partout dans le monde.

AVec Stades