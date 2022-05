PUBLICITÉ

Il faudra attendre le match retard de la 9ème journée de la poule A comme au sein de la poule B pour voir mieux la configuration en direction des demi-finales comme pour les descentes au purgatoire.

Et si Tamba et Saltigué sont respectivement condamnés en poules A et B, côté leaders ISEG (A) et Jeanne d’Arc (B) sont maîtres de leurs destins au coup d’envoi de la 10éme et ultime levée du week-end à venir.

Avec Record