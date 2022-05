PUBLICITÉ

Zarco (écurie Grand-Yoff Mbollo) / Baye Mandione (Thiaroye-sur-Mer) de ce dimanche est parti pour être un choc d’anthologie à l’Arène nationale de Pikine (Banlieue dakaroise, Sénégal). Une opposition qui sera organisée par la structure Mo Gates Events.

Du monde, il y en aura ce dimanche. Les gradins de l’antre de la lutte risquent d’être pris d’assaut dès les premières heures de la matinée. Tous les chemins vont donc mener à l’Arène nationale pour ne pas rater, ni se faire raconter ce grand gala de lutte avec frappe. On ne pouvait rêver mieux avec cette affiche entre Zarco et Baye Mandione, les deux enfants terribles de l’arène.

Zarco, après une longue traversée du désert, s’est remis en selle lors de son dernier combat en battant Mbaye Gouye Gui, le 27 février dernier au stadium Iba Mar Diop. Une victoire acquise avec la manière, ce qui lui a permis d’hériter de Baye Mandione, le Fou de Thiaroye. Ce dernier était aussi dans une mauvaise posture avec des revers en série. Mais pour sa dernière sortie, il avait réussi à épingler Khoyantane de la Gambie, le 25 décembre 2021 à l’Arène nationale. Une victoire qui lui permet de sortir un tout petit peu la tête de l’eau, puisqu’il était dans une situation très délicate avec des défaites en cascade. Avec ce répit, il devra donc confirmer ce dimanche devant Zarco, mais ce dernier ne l’entendra point de cette oreille. Zarco n’a qu’un seul objectif : battre Baye Mandione pour poursuivre son chemin.

En première partie, Mo Gates Events propose les combats El Hadji Mbaye vs Boucher, Alboury vs Ndiambane et Jordan bs Domou Gandou.

