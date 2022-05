PUBLICITÉ

Un retourné acrobatique qui avait écrasé Matz Sels et sa cage. Une dinguerie. Le but de Bamba Dieng face à Strasbourg est élu plus beau de la saison en Ligue 1.

Parmi les nombreuses récompenses décernées lors de 30e édition des Trophées UNFP, celle du but de la saison est attribuée à l’attaquant international sénégalais Bamba Dieng. Lors de la 18e journée en décembre, le joueur de l’OM s’était distingué par une reprise acrobatique de très grande classe face à Strasbourg.

« C’était incroyable parce qu’il y avait Dimitri Payet qui me disait « laisses » en plus (rires). Je suis vraiment honoré et ému de recevoir ce prix. J’espère que ce sera le premier d’une longue série », a réagi le champion d’Afrique qui a reçu ce trophée des mains de l’ancienne star du football, le Brésilien Ronaldinho.

Le but de l'année en @Ligue1UberEats :

