Double buteuse en demi-finale contre le FC Nantes, Seynabou Mbengue compte désormais tout mettre en œuvre pour faire tomber le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France avec la surprenante équipe d’Yzeure.

Didier Ollé-Nicolle sait plus que quiconque l’importance que peut avoir une attaquante buteuse. Cette saison, Marie-Antoinette Katoto est la maîtresse de la force du Paris Saint-Germain. Ce dimanche (16h15 GMT), en finale de Coupe de France féminine, l’arme fatale du Club Parisien ne sera autre qu’elle pour dompter la très surprenante équipe – appréciez la prononciation – d’Yzeure.

Mais attention, car en face, l’adversaire comptera aussi le même type de poison dans ses rangs : Seynabou Mbengue (30 ans). La Sénégalaise est dans la lumière d’une équipe dans l’ombre. Son doublé en demi-finale de la compétition contre le FC Nantes l’a révélée aux yeux de plus d’un. Et désormais, l’attaquante du Football féminin Yzeure Allier Auvergne est prête à défier la bande à Grace Geyoro.

« On va jouer comme on a fait lors des matches précédents, sans stress, sans pression. On va donner le maximum pour décrocher cette victoire. Tout le monde a envie de jouer le match, de se montrer, se donner à fond. La famille, les proches seront là. On ne veut pas sortir avec des regrets à la fin du match », a lâché l’internationale sénégalaise dans un entretien accordé à L’Equipe. Le PSG doit se méfier.

Contre une équipe sans complexe et une Lionne qui n’a pas fini de rugir, le PSG doit se méfier. « On doit combattre pour gagner. Je ne crois pas à l’impossible. Si on croit en nous, on peut s’imposer. Surtout moi, attaquante, jamais je ne dis que c’est impossible car c’est moi qui dois libérer l’équipe. Le peu de ballons que j’aurai, je dois me concentrer et donner le maximum pour qu’ils finissent dans le but », a poursuivi Zeyna.

