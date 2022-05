PUBLICITÉ

Titularisé dès son retour de blessure mercredi dernier face à Nantes, Alfred Gomis n’avait pas pu éviter la défaite du Stade Rennais. Décrié après sa prestation, le portier sénégalais peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Après deux mois d’absence en raison d’une blessure à un doigt, Alfred Gomis avait signé son retour à la compétition mercredi dernier face au FC Nantes, en match en retarde la 36e journée. Lors de ce derby breton perdu sur la marque de 2 à 1, le portier international sénégalais, à l’image de sa saison entière, n’a pas vraiment été impérial dans les buts du Stade Rennais.

Secouru par son entraîneur

Depuis l’entame de cet exercice, Alfred Gomis ne fait pas l’unanimité chez les supporters de Rennes, surtout que derrière lui, se retrouve le prometteur gardien turc Doğan Alemdar qui a tant bien que mal assuré l’intérim pendant la CAN ou encore durant la blessure de Gomis. Critiqué cependant, le champion d’Afrique peut continuer à compter sur le soutien de son entraîneur.

« Il sera titulaire samedi (contre l’Olympique de Marseille, NDLR), a d’abord déclaré Bruno Genesio dans des propos rapportés de sa conférence de presse tenue vendredi. Je suis un entraîneur pragmatique, pour les gardiens, j’ai l’impression que c’est mieux d’établir une hiérarchie et de s’y tenir sauf concours de circonstances exceptionnelles : blessure ou contre performance durable ».

L’entraîneur du Stade Rennais estime que Gomis est parmi les meilleur en Championnat. « Il me semble logique qu’à partir du moment où le numéro 1 retrouve ses facultés physiques après une blessure, il retrouve sa place […] D’ailleurs, mes analystes ont fait une analyse statistique qui montre que qu’Alfred est le 3e gardien le plus décisif de la Ligue 1, derrière Nübel et Benitez », a expliqué le coach breton.

