L’attaquant sénégalais a terminé meilleur buteur de National 1 avec le Red Star, à l’issue de la dernière journée jouée vendredi 14 mai.

Les jeux sont faits en Championnat de France de Troisième Division ! Le National 1 version 2021-2022 a baissé le rideau et rendu son verdict, lors de la 34e journée disputée vendredi 14 mai. A l’issue de cette dernière journée, le Red Star, qui termine à la 11e place, est sorti vainqueur avec les honneurs. Sur sa pelouse, l’équipe d’Habib Bèye a survolé Concarneau (5-1).

Pape Meïssa Ba fait coup double

Pour signer cette victoire éclatante, le Red Star s’est appuyé sur son duo sénégalais Cheikh Ndoye – Pape Meïssa Ba. Les deux joueurs ont inscrit les cinq buts de la rencontre pour le Red Star. Le milieu de terrain et capitaine de troupes s’est offert un doublé en seconde période, alors que l’attaquant de 24 ans avait fait le plus travail en première mi-temps.

Justement, lors de cette rencontre, il y avait un duel d’un match dans le match. En effet, au coup d’envoi, l’attaquant de Concarneau Fahd El Khoumisti était le meilleur buteur du Championnat avec 19 réalisations. Mais à l’arrivée, le Franco-marocain de 28 ans a été poussé à la seconde place du classement. La faute à un Pape Meïssa Ba en état de grâce.

Alors qu’il était à 18 buts, l’ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur a dépassé El Khoumisti, auteur malgré tout de l’unique but de Concarneau. Meiissa Ba a signé son deuxième triplé de la saison en l’espace d’une mi-temps (1e, 8e s.p, 31e) pour finir avec 21 réalisations, soit une de plus que son poursuivant. L’ancien joueur de l’ESTAC Troyes est également auteur de quatre passes décisives.

Parmi les autres buteurs sénégalais de la saison en National 1, Cheikh Ndoye a terminé avec 11 réalisations. Ababacar Moustapha Lô de Cholet a marqué six buts devant Amadou Dia Ndiaye (3, Le Mans), Amadou Sagna (3, Saint-Brieuc) ou encore Moyoro Ndoye (3, Red Star). Autant dire que les Sénégalais ont été en vue en N1 cette saison et que Pape Meiisa Ba et Cheikh Ndoye ont plané.

