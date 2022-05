PUBLICITÉ

Victorieux du SCO d’Angers samedi, le FC Metz n’est plus d’entre les places directement relégables en Ligue 1 de France.

Ce qui paraissait impossible il y a quelques semaines devient désormais une probabilité : le FC Metz pourrait ne pas connaître une relégation directe à l’issue de la saison régulière de Ligue 1 version 2021-2022. Pour cause, les hommes de Frédéric Antonetti ont enchaîné trois matchs sans défaite, dont deux victoires d’affilée.

Ce samedi, dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée, c’est Angers qui a subi face à la résurgence messine. Au Stade Stade Saint-Symphorien, Pape Matar Sarr, auteur d’un nouveau très grand match, et ses coéquipiers l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une réalisation de Lamkel Zé (50e).

Et vu que dans le même temps, Saint-Etienne s’est incliné contre le Stade de Reims (1-2), les Grenats dépassent désormais les Stéphanois à la différence de buts et deviennent barragistes ! Tout se jouera donc samedi prochain lors de l’ultime journée de Championnat. Metz croisera le fer au Parc des Princes contre le PSG.

