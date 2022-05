PUBLICITÉ

Dans cette 37ème journée de Ligue 1, Rennes s’est imposé à domicile face à l’Olympique de Marseille sur le score de deux buts à zéro.

Soirée triste pour l’Olympique de Marseille. Face au Stade Rennais, Les Phocéens se sont inclinés 2-0 et ont perdu par la même occasion la 2ème place de Ligue 1 qui assure la qualification en Ligue des Champions au profit de l’AS Monaco, vainqueur de Brest (4-2).

Les Rennais ont réussi une belle opération en se mettant à l’abri dès la première période. Benjamin Bourigeaud ouvrait le score à la 12ème minute et Lovro Majer a inscrit le dernier but du match à la 35ème minute. N’inquiétant pas un Alfred Gomis pas trop sollicité ce soir, Marseille va essayer en vain de revenir dans le match en seconde période et essuie donc une défaite retentissante qui pourrait lui valoir la qualification en Champions League.

Les hommes de Sampaoli se retrouvent ainsi à la 3ème place (68 points) derrière Monaco (68 points) qui le dépasse à la différence des buts. Ils sont d’ailleurs sous la menace de leur adversaire du jour, Rennes, désormais 4ème (65 points) et qui peut toujours rêver de la 2ème place. La dernière journée sera donc décisif pour cette 2ème place, synonyme de qualification directe en LDC, et l’OM devra se battre face Strasbourg (5ème, 63 points) d’Habib Diallo en espérant un faux pas de Monaco qui se déplacera sur la pelouse du RC Lens (7ème, 61 points)

Les Lions Pape Gueye et Bamba Dieng ont tous deux disputé cette rencontre où ils ont eu en face leur compatriote Alfred Gomis. L’attaquant, qui a démarré la rencontre sur le banc, est rentré en jeu à la 64ème minute, tandis que le milieu de terrain a démarré la rencontre pour ensuite laisser sa place à Lirola.

⏱ 90’ | #SRFCOM 2️⃣-0️⃣ Nos Olympiens s’inclinent face à Rennes. Rendez-vous samedi prochain à l’@orangevelodrome pour la dernière journée de @Ligue1UberEats face à Strasbourg. pic.twitter.com/oODTT4MdIP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2022

