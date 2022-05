Déjà forfait pour affronter Everton jeudi dernier, Ismaïla Sarr est encore indisponible en raison d’une blessure à un genou. L’ailier international sénégalais a déclaré forfait pour l’avant-dernier match de Championnat qui opposera, dimanche 15 mai au Vicarage Road, son équipe Watford à Leicester City.

Annoncé sur le départ l’été prochain, le champion d’Afrique de 24 ans pourrait avoir déjà joué son dernier match avec les Hornets. Arrivé en 2019 en provenance du Stade Rennais, Ismaïla Sarr a joué 92 matchs avec Watford, marqué 24 buts et délivré 28 passes décisives. Il a vécu deux relégations en trois saisons.

The latest team news ahead of our final home game of the season against Leicester City this Sunday.#WatfordFC | #WATLEI

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 13, 2022