PUBLICITÉ

La première manche de la demi-finale des Play-offs de montée en Premier League entre Luton Town et Huddersfield Town n’a pas accouché vainqueur (1-1).

Le ticket pour Wembley et la finale se disputera au John Smith’s Stadium. En effet, à l’issue de la demi-finale aller des Play-offs de montée en Premier League entre Luton Town et Huddersfield Town, respectivement 6e et 3e à la fin de la saison régulière de Championship, ce vendredi soir, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, au Kenilworth Road (1-1).

PUBLICITÉ

Avec le défenseur international sénégalais Naby Sarr titulaire, Huddersfield a ouvert le score après 12 minutes de jeu grâce à une réalisation de Sinani. Mais Luton de Carlos Mendes Gomes, resté sur banc des remplaçants, est revenu dans la demi-heure de jeu. Sur un service de Kal Naismith, Sonny Bradley a égalisé (30e). Le match retour se jouera lundi 16 mai, à Huddersfield.

wiwsport.com