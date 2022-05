PUBLICITÉ

Après une rupture d’un mois à cause du ramadan, le Championnat de national de triathlon reprend ses droits le 22 mai, à Mbour, avec la 2ème journée. Les triathlètes se préparent pour prendre part à cette journée, qu’ils comptent remporter, ce que nous fait savoir la coach de l’USO, Aminata Diouf.

«Nous sommes dans le bain pour Mbour», assure le coach de I’USO, Aminata Diouf. Car durant tout le mois du ramadan, elle et ses triathlètes n’ont pas pris de trêve, malgré l’arrêt du Championnat. Ils ont poursuivi les en traînements en faisant «un système biathlon. C’est-à-dire une course à pied de 30 à 40 mn et en vélo de 45 mn à une heure», explique la technicienne du club du village traditionnel de Ouakam.

Ce système de maintien en forme a permis aux sociétaires de l’USO de garder le cap pour les futures échéances. À quelques jours du coup d’envoi de la 2ème journée du Championnat, coach Aminata compte bien se faire distinguer avec son équipe dans toutes les catégories en hommes et dames. Elle souhaite partir avec plus d’athlètes contrairement à la première journée.

«Contrairement à la 1ère journée, on compte faire mieux lors de la 2ème journée à Mbour, avec le maximum d’athlètes», promet la seule technicienne du triathlon sénégalais, Aminata Diouf.

Avec Stades