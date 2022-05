PUBLICITÉ

Élu meilleur joueur de l’année en Angleterre, Mohamed Salah est revenu sur cette consécration et les notes qui lui ont valu ce titre. Selon lui, il est le meilleur comparé aux autres.

Avec 22 buts,14 passes décisives en 34 matchs en Premier League, Mo Salah réussit encore une belle saison avec les Reds. Actuel meilleur buteur de la Premier League, il est en lice pour le Golden Boot qu’il avait remporté en 2018 et 2019.

Malgré une baisse de forme ces dernières semaines, il a marqué 30 fois en 48 apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent ce trimestre. Le meilleur artificier des Reds et de la Premier League estime que cette distinction est le résultat d’un travail plus remarquable que celui de ses coéquipiers et concurrents.

« Si vous me comparez à n’importe quel joueur dans ma position, non seulement dans mon équipe mais dans le monde, vous constaterez que je suis le meilleur », a déclaré Salah à beIN SPORTS rapporte Goal. « Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles ».

Impressionnant depuis son départ des Blues, Salah a ajouté : « Avant 2018, certains disaient que je ne pouvais rien faire après avoir quitté Chelsea, mais j’ai continué et j’ai fait de grandes choses, je pense de manière positive et j’essaie d’être sur la bonne voie. »

