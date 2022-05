A Vallecas, face à une une équipe du Rayo Vallecano qui n’a plus rien à jouer, Villarreal est allé s’imposer (5-1) et se remet dans la course pour l’Europa League.

Privé de victoire depuis quatre matchs consécutifs, dont une défaite et un nul en Championnat, Villarreal n’a pas douté, ce jeudi lors de la 35e journée de LaLiga, face à une équipe du Rayo Vallecano déjà assuré du maintien et donc qui n’a plus rien à jouer au classement. Les hommes d’Unai Emery ont plié ceux d’Andoni Iraola en l’espace d’une mi-temps.

Le Sous-Marin est allé à la pause avec un avantage de 4 à 1. Pedraza a ouvert la marque après seulement 3 minutes de jeu, avant de voir Sergi Guardiola lui répondre pour l’égalisation du Rayo (1-1, 21e). Puis, Villarreal a déroulé sur des réalisations de Juan Foyth (1-2, 27e), Paco Alcácer (1-3, 38e) et Pau Torres (1-4, 45+2). Pedraza a fini le festival avec un doublé (1-5, 88e).

Côtés sénégalais, si Pathé Ciss était absent pour suspension, Mamadou Sylla, Nicolas Jackson, auteur d’une très bonne seconde période, et Boulaye Dia ont participé à cette rencontre en faisant leur entrée en seconde période. L’attaquant champion d’Afrique est d’ailleurs auteur d’une superbe passe décisive sur le dernier but de la partie bien évidemment marqué par Pedraza.

Avec cette belle victoire, Villarreal conforte sa septième place au classement. De plus, le Sous-Marin Jaune a signé une belle opération puisqu’il est toujours à l’affût de la sixième place qualificative en Ligue Europa. En effet, les hommes d’Unai Emery sont juste derrière la Real Sociedad (6e), alors qu’il affronteront cette équipe dimanche, lors de la 37e et avant-dernière journée.

