En prélude à la draft 2022 prévue le 23 juin prochain, la NBA G League organise un camp d’entraînement avec 44 prospects. La 2022 NBA G League Elite Camp est prévue les 16 et 17 mai à Wintrust Aréna de Chicago.

Le camp d’élite de la NBA G League 2022 donne aux candidats au repêchage l’occasion de montrer leurs compétences devant les dépisteurs, les entraîneurs et les cadres de la NBA et de la NBA G League au cours du camp en jouant à cinq contre cinq et en participant à exercices de force et d’agilité.

En fonction de leurs performances, certains joueurs du camp d’élite de la NBA G League seront invités à participer au Microsoft Surface NBA Draft Combine 2022, qui se tiendra du 18 au 22 mai à la Wintrust Arena.

The NBA G League announced the 44 draft prospects who accepted invites to the NBA G League Elite Camp, which will take place May 16-17 in Chicago. Some players will work their way into the NBA Combine later that week. pic.twitter.com/hcrgRy8NNu

