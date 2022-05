L’instance mondiale a fait part du début du tournoi ce jeudi à Dubai. « La tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ by Coca-Cola a débuté aujourd’hui avec une première escale à Dubaï, où les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ Iker Casillas et Kaká se sont réunis pour envoyer le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ original lors de son voyage autour de la monde avant le tournoi plus tard cette année » peut-on lire sur le site de la FIFA.

FIFA World Cup™ Trophy unveiled at Dubai’s Coca-Cola Arena

A magical day with Trophy Tour Ambassadors @kaka & @ikercasillas at the first stop of the @fifaworldcup #TrophyTour as we embark on a journey encompassing 51 countries including all 32 qualifiers#BelievingisMagic pic.twitter.com/a5rTUTxV7W

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 12, 2022