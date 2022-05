Pour se mettre à jour au calendrier, Leicester City joue son match en retard de la 21ème journée de Premier League face à Norwich City. Les Foxes (14ème, 34 points), largués dans la course pour les places qualificatives en coupes européennes, peuvent néanmoins s’assurer dès ce soir de disputer la saison 2022-2023 dans l’élite anglaise.

Les coéquipiers de Nampalys Mendy, sur une série noire de sept matchs sans le moindre succès, veulent renouer avec la victoire devant leurs supporters au King Power Stadium face à un Norwich (20ème, 21 points) déjà relégué. L’international sénégalais, qui a récemment enchaîné 9 titularisations avec Leicester, démarre la rencontre d’aujourd’hui sur le banc.

Here's how we line-up at King Power Stadium 📝#LeiNor pic.twitter.com/FyxsXC9oHy

