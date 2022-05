PUBLICITÉ

Le Sénégal abrite du 27 au 29 mai, les Championnats d’Afrique de natation de la Zone 2. Cette compétition, qui regroupe les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, verra la participation d’une vingtaine de nations.

Après les éditions 2005, 2011, 2016, 2018 et 2020, le Sénégal va accueillir pour la 6eme fois les Championnats d’Afrique de la Zone 2, qui est constituée des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette compétition, qui en est à sa 8ème édition, aura lieu du 27 au 29 mai, à la Piscine olympique nationale. Sur les 23 pays que compte la Zone 2, 20 ont déjà confirmé leur participation, selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS), Amadou Lamine Ndoye.

Vainqueur de la 7ème édition, qui s’était déroulée en 2021 à Accra, au Ghana, avec 49 médailles, dont 21 en or, 16 argents et 12 bronzes, le Sénégal se fixe comme ambition à domicile en 2022, de «confirmer notre leadership de la Zone 2», indique le 1er vice-président de la FSNS, Amadou Lamine Ndoye. Pour ce faire, le Sénégal compte sur ses internationaux comme Oumy Diop, championne d’Afrique 100 m Papillon (1’03’13), mais aussi sur ses locaux.

«Nous comptons sur nos internationaux, mais aussi sur nos vaillants locaux», a fait savoir le président Amadou Lamine Ndoye. Dans la foulée, il révèle : «La présélection nationale est actuellement en regroupement externe depuis maintenant plus d’un mois, pour préparer ces joutes».

Pour ce qui est de la liste définitive des nageurs et nageuses qui défendront les couleurs nationales à cette compétition de la Zone 2, notre interlocuteur informe : «La liste définitive se fera bientôt selon le chronogramme de la Direction technique nationale».

