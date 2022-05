PUBLICITÉ

L’une des missions du CNG, c’est de développer la lutte olympique par tout à travers le pays. C’est pourquoi Bira Sène et son équipe avaient organisé une assemblée générale durant laquelle tous les présidents de CRG et DTR étaient invités.

Lors de ce conclave, l’instance dirigeante de la lutte avait alloué une subvention aux CRG pour financer la formation des jeunes en lutte olympique, sur le plan local. Cela en direction des Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar abrite en 2026. Pour évaluer le travail des CRG, Bira Sène an nonce la tenue d’un championnat olympique à Dakar, au mois de juin. Et toutes les régions sont concernées par ces joutes.

PUBLICITÉ

«Au mois de juin, nous allons tenir un championnat de lutte olympique à Dakar durant lequel on va convier toutes les régions. On a interpellé les présidents des CRG, les DTR pour qu’ils commencent à travailler dans ce sens-là. Il y a trois mois, on les avait reçus à Dakar. On les a informés mais ils avaient également reçu une subvention pour développer la lutte olympique chez eux. Il y a un travail qui est en train d’être fait. Et, sous peu, vous verrez les résultats», a révélé Bira Sène, dimanche passé, à Diourbel, lors de son point de presse pour faire le bilan du Drapeau du chef de l’État.

Avec Record