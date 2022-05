Alors que les discussions pour une prolongation de contrat entre Liverpool et Sadio Mané n’avancent pas, des rumeurs liant le numéro 10 des Reds au géant européen, le Bayern Munich, n’ont pas laissé quiet le board d’Anfield. Selon plusieurs sources, l’agent de Mané aurait rencontré les dirigeants bavarois, le week-end dernier.

Selon Dominic King, l’information liant le Bayern Munich à leurs joueurs a pris les responsables d’Anfield complètement par surprise. Sadio Mané n’a jamais donné d’indication qu’il faisait autre chose que de se préparer pour les matchs qui pourraient encore voir Liverpool réaliser le quadruplé historique en cette fin de saison.

Les prochains jours ne devraient pas être faciles pour le board de Liverpool avec cette rumeur du Bayern Munich, mais surtout l’offensive annoncée du FC Barcelone sur son numéro 10 en fin de contrat en 2023.

🚨 NEW: The link to Bayern Munich took Anfield officials completely by surprise. Sadio Mane has never given any indication that he is doing anything other than preparing for the games that could yet see Liverpool complete a clean sweep of trophies. #awlive [dominic king – mail] pic.twitter.com/dUM1Dp1SBO

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 10, 2022