Vainqueur face à Trabzonspor avec à un but de Mame Baba Thiam, Kayserispor a atteint la finale de la Coupe de Turquie pour la première fois depuis 2008.

Mardi 10 mai 2022 est un jour qui restera certainement gravé à jamais dans la mémoire de Mame Baba Thiam et des supporters de Kayserispor. Puisque ce jour-là, les hommes d’Hikmet Karaman se sont qualifiés en finale de Coupe de Turquie après un match fou livré contre Trabzonspor, pourtant tout récemment vainqueur du Championnat de D1.

Menés au score dès la 3e minute, Kayserispor est repassé devant en seconde période avec un but d’Emrah Başsan (48e) et un autre de Majid Hosseini (59e). Mais il s’est fait rejoint par Trabzonspor dans les dix dernières minutes du temps réglementaire sur une réalisation d’Anastasios Bakasetas (82e). Le milieu de terrain grec remettait alors les pendules à l’heure.

Puis, dans le temps additionnel des 90 minutes, tout a basculé en faveur de Kayserispor, et il fallait absolument comptait sur son capitaine Mame Baba Thiam. Fauché dans la surface par Vitor Hugo, Emrah Başsan obtenait logiquement un penalty. L’attaquant sénégalais prend ses responsabilités et marque son 12e but de la saison toutes compétitions confondues.

GOL | Kayserispor 3-2 Trabzonspor ⚽️ 90+1' Thiam (P) Toplam skor: 3-3 #ZTK Maç Linki, anlık goller ve önemli pozisyonlar için Takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/YQ9LMnKSl9 — Anlık goller (@Anlikgoller36) May 10, 2022

Une réalisation qui relançait tout puisque Kayserispor, battu à l’aller (1-0), égalisait au cumule du score. Mais en toute fin de match, Emrah Başsan, auteur d’une rentrée absolument fracassante, faisait tout chavirer avec un joli qui permettait à son équipe de s’imposer 4-2. Ainsi, Kayseriposr va aller chercher sa deuxième Coupe de Turquie après la première gagnée en 2008 contre Gençlerbirliği.

