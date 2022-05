PUBLICITÉ

Le tournoi du drapeau du chef de l’État organisé à Diourbel ce weekend a été clôturé par le sacre de Moussa Diop. Ce dernier a raflé les finales de ce championnat.

Championnat de lutte simple à notre lutteur Moussa DIOP plus connu sous le pseudonyme de Sergine Ndiaye 2 Aias Coriace qui vient de gagner les finales du tournoi du Drapeau du chef de l’Etat en lutte devant Pape Sané de Fatick en Individuel plus de 100 kg et celui de l’Open devant Ngagne Sarr de Kaolack. Dakar n’avait plus remporté ce titre depuis 2003 avec feu Cheikhou Diène. Bonne continuation champion.

